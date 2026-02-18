Расим Мусабеков: Ждем, когда объявят о создании «Опущенной Армении»

По мнению депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Расима Мусабекова, в названиях политических партий Армении пропал креатив.

«В дополнение к партиям: «Процветающая Армения» (Царукян), «Светлая Армения» (Марукян), «Независимая Армения» недавно вылупилась «Сильная Армения». Ее под своего дядю, российского миллиардера Самвела Карапетяна, которого премьер-министр Пашинян засадил в тюрьму за публичные угрозы, учредил его племянник Нарек, по прозвищу Булка», - написал Мусабеков в своем аккаунте в соцсети «Фейсбук».

«Ждем, когда объявят о создании партий «Сердитая Армения» или «Опущенная Армения». До парламентских выборов времени остается мало, так что политтехнологам следует поторопиться», - заключил депутат.