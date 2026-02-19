Освобожденной по амнистии певице Дениз Асадовой предъявлены обвинения

Певица Дениз Асадова, ранее освобождённая по акту амнистии обвиняется в ряде преступлений.

Как сообщает Oxu.Az, на судебном заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Вугара Сеидова ей были предъявлены обвинения по следующим статьям 32.4,308.2 (подстрекательство к злоупотреблению служебным положением), 32.4,313 (подстрекательство к совершению мошенничества), 32,311.3.3 (подстрекательство к неоднократному получению крупной взятки), 32,312.3.3 (подстрекательство к даче взятки) и 320 (фальсификация официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, фирменных бланков, незаконное изготовление, продажа или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Азербайджана.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 19 марта.