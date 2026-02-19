В Вашингтоне предотвращены провокационные действия против руководства Азербайджана

В столице США, городе Вашингтоне, в ходе участия азербайджанского руководства в первом заседании Совета мира группа радикально настроенных лиц попыталась совершить провокационные действия.

Как сообщает Report, они выкрикивали в адрес государственного руководства оскорбительные и неэтичные выражения, а также пытались проникнуть на охраняемую территорию.

Однако сотрудники Службы безопасности Президента Азербайджана и полиция Вашингтона оперативно вмешались и взяли ситуацию под контроль.

По предварительной информации, в результате инцидента серьезных нарушений зафиксировано не было.

Кроме того, на видеозаписях, распространяемых в социальных сетях, отчетливо слышно, как участники радикальной группы открыто используют нецензурную лексику.

Отмечается, что данные кадры свидетельствуют о провокационном характере произошедшего.