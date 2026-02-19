Ильхам Алиев принял участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

19 февраля в Вашингтоне состоялась первое заседание Совета мира.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в заседании по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Сначала было сделано совместное фото.

На мероприятии выступил Президент США Дональд Трамп.

Затем были заслушаны выступления представителей других государств.

В заключение заседания была подписана резолюция Совета мира.