Ильхам Алиев принял участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
19 февраля в Вашингтоне состоялась первое заседание Совета мира.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в заседании по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Сначала было сделано совместное фото.
На мероприятии выступил Президент США Дональд Трамп.
Затем были заслушаны выступления представителей других государств.
В заключение заседания была подписана резолюция Совета мира.
1003