Эмиль Гулиев возвращается на ITV с новым сериалом - ФОТО
В скором времени в эфире телеканала ITV будет дан старт новому сериалу режиссёра Эмиля Гулиева - «Bölmə» (Отдел).
Эмиль Гулиев хорошо знаком зрителям по проекту «Əqrəb mövsümü», который в своё время стал одним из самых заметных и обсуждаемых сериалов в азербайджанской телевизионной индустрии и был расценён как прорыв в жанре локальных многосерийных проектов.
Подробности сюжета «Bölmə» пока не раскрываются. Однако, исходя из названия проекта, ожидается, что сериал будет посвящён полицейским расследованиям и работе правоохранительных органов. Главные роли в сериале исполнили Самими Фархад, Эльнур Гусейнов, Махир Дервиш, Ульви Гасанлы и Эмин Мирабдуллаев.
Точная дата премьеры сериала «Bölmə» на канале ITV на данный момент не объявлена.
