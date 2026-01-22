 Эмиль Гулиев возвращается на ITV с новым сериалом - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Эмиль Гулиев возвращается на ITV с новым сериалом - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:17 - Сегодня
Эмиль Гулиев возвращается на ITV с новым сериалом - ФОТО

В скором времени в эфире телеканала ITV будет дан старт новому сериалу режиссёра Эмиля Гулиева - «Bölmə» (Отдел).

Эмиль Гулиев хорошо знаком зрителям по проекту «Əqrəb mövsümü», который в своё время стал одним из самых заметных и обсуждаемых сериалов в азербайджанской телевизионной индустрии и был расценён как прорыв в жанре локальных многосерийных проектов.

Подробности сюжета «Bölmə» пока не раскрываются. Однако, исходя из названия проекта, ожидается, что сериал будет посвящён полицейским расследованиям и работе правоохранительных органов. Главные роли в сериале исполнили Самими Фархад, Эльнур Гусейнов, Махир Дервиш, Ульви Гасанлы и Эмин Мирабдуллаев.

Точная дата премьеры сериала «Bölmə» на канале ITV на данный момент не объявлена.

Читайте по теме:

«Переходный возраст», «Питт», «Одна из многих» и не только: Названы лучшие сериалы 2025 года – ВИДЕО

«Нулевой день» с Робертом Де Ниро в главной роли и не только: Названы худшие сериалы 2025 года – ВИДЕО

Праздничные выходные с сериалами: Главные новинки от Азербайджана до Netflix - ФОТО - ВИДЕО

Раскрыты прототипы героев второго сезона сериала «Əqrəb mövsümü» - ФОТО

Восстановлен показ сериала «Səkkiz»: Официальное заявление Хикмета Рагимова - ФОТО - ВИДЕО

Поделиться:
277

Актуально

Xроника

В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Дональдом ...

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в церемонии подписания документа «Устав Совета мира» ...

Политика

Ильхам Алиев подписал документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в ...

Политика

Дональд Трамп: Мы положили конец восьми войнам

Lifestyle

Эмиль Гулиев возвращается на ITV с новым сериалом - ФОТО

Министерство выплатит Азеру Айдемиру 657 000 AZN - ПОДРОБНОСТИ

Восстановлен показ сериала «Səkkiz»: Официальное заявление Хикмета Рагимова - ФОТО - ВИДЕО

Стало известно, что больше всего шокировало Викторию Бекхэм в скандальном заявлении сына

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Стали известны результаты теста на наркотики Октая Кайнарджи

Азербайджанская невестка Жан-Клода Ван Дамма заявила о дезинформации вокруг своей семьи - ФОТО

Бренд Dolce & Gabbana обвинили в расизме: Подробности модного скандала – ФОТО – ВИДЕО

Park Cinema прекратил показы фильма «Səkkiz»

Последние новости

Назначен новый директор Научно-учебного центра Министерства финансов

Сегодня, 16:10

В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Дональдом Трампом - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:05

На Часовой неделе LVMH в Милане Дом Bvlgari представил новые интерпретации своих знаковых моделей - ФОТО

Сегодня, 16:02

Саакашвили: «Я бы завершил правление «Грузинской мечты» за час»

Сегодня, 15:25

Ильхам Алиев принял участие в церемонии подписания документа «Устав Совета мира» в Давосе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:22

Эмиль Гулиев возвращается на ITV с новым сериалом - ФОТО

Сегодня, 15:17

Лидеры 18 стран, включая США, подписали устав «Совета мира»

Сегодня, 15:05

Трамп: «Совет мира» имеет шансы стать одной из важнейших организаций мира

Сегодня, 15:02

В Исмайыллы кладоискатели обрушили стены древней крепости - ФОТО

Сегодня, 15:02

Трамп: Открываем Венесуэлу для крупных нефтяных компаний

Сегодня, 15:00

Трамп заявил о скором завершении конфликта в секторе Газа

Сегодня, 14:55

Трамп о российско-украинском конфликте: Мы сможем все это урегулировать

Сегодня, 14:50

В жилом комплексе «Гобу Парк» произошел пожар

Сегодня, 14:48

Ильхам Алиев подписал документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в качестве государства-учредителя

Сегодня, 14:45

Министерство выплатит Азеру Айдемиру 657 000 AZN - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 14:40

Еврокомиссар и Президент Азербайджана обсудили активизацию торговых связей между Европой и Южным Кавказом

Сегодня, 14:37

Дональд Трамп: Мы положили конец восьми войнам

Сегодня, 14:35

Трамп: Азербайджан и Армения - мои друзья

Сегодня, 14:33

Трамп: Иран хочет вести переговоры с США

Сегодня, 14:30

Восстановлен показ сериала «Səkkiz»: Официальное заявление Хикмета Рагимова - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:27
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43