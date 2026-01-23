Невестку Виктории Бекхэм назвали монстром: Откровения звёздного стилиста - ВИДЕО

Скандал в семье Бекхэмов остается в центре внимания международных СМИ и обрастает новыми подробностями.

К обсуждению скандала в знаменитой на весь мир семье присоединился звездный парикмахер-стилист Джастин Андерсон, работавший с супругой Бруклина Бекхэма американской актрисой Николой Пельтц во время промо-тура фильма «Трансформеры: Эпоха истребления», в котором она сыграла главную женскую роль.

После их совместной работы Джастин Андерсон публично назвал Николу «монстром» и «худшей из худших», пообещав, что никогда больше не будет с ней работать - это произошло после того, как Никола обвинила Джастина в непрофессиональном обращении с её волосами во время процедуры обесцвечивания.

В соцсетях Дж.Андерсон заявил, что его сильно огорчила атака Б.Бекхема на родителей - стилист уверен, что на эти действия его подтолкнула жена, а сам Бруклин не подумал, что потом не сможет взять свои слова обратно, потому что за скандалом наблюдает весь мир.

«Зачем это делать? Я знаю, почему это было сделано. Похоже, кто-то подталкивает его к этому и говорит: «Тебе лучше публично что-нибудь сказать и выставить их в плохом свете, потому что я не хочу быть злодеем», - подчеркивает Джастин Андерсон.

Дж.Андерсон признался, что даже спустя годы после их совместной работы его мнение о Николе Пельтц не изменилось - он по-прежнему считает её неприятной. Стилист подчеркивает, что, судя по количеству сменённых Н.Пельтц свадебных организаторов, проблема, скорее всего, в ней самой.

Стилист также отмечает, что, узнав о планах Н.Пельтц и Б.Бекхэма пожениться, сразу подумал: «О боже, это не пойдёт на пользу семье Бекхэм. От неё исходит очень плохая энергия и я не испытываю чувства вины, говоря это. Если человек неприятный, это всегда становится заметно, скрыть это невозможно».

Читайте по теме:

Виктория Бекхэм отказалась шить свадебное платье для невестки? Стилист раскрыла правду - ФОТО

Бекхэмы поставили ультиматум Бруклину из‑за Николы Пельтц: Новые подробности скандала

Бруклин Бекхэм разорвал прямой контакт с родителями, с которыми общается через адвокатов

Звездный скандал между свекровью и невесткой: Бекхэмы отписались от сына в соцсети из-за его жены