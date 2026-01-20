 Дэвид Бекхэм на фоне скандала со старшим сыном: «Детям свойственно ошибаться» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Дэвид Бекхэм на фоне скандала со старшим сыном: «Детям свойственно ошибаться»

First News Media22:35 - Сегодня
Дэвид Бекхэм на фоне скандала со старшим сыном: «Детям свойственно ошибаться»

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм на фоне серьезного скандала со старшим сыном Бруклином сделал заявление об ошибках детей.

Спортсмен стал гостем программы Squawk Box, что транслируется на канале CNBC. Там футболист высказался о социальных сетях и их влиянии на психическое здоровье. Дэвид Бекхэм говорит, что соцсети могут иметь как и положительное влияние, так и отрицательное.

"Я всегда говорил о социальных сетях и их силе как в хорошем, так и в плохом свете. То, к чему дети имеют доступ сегодня, может быть опасным. Но то, что я лично обнаружил, особенно с моими детьми, также, что я использую это по правильным причинам. Я смог использовать свою платформу и своих подписчиков для ЮНИСЕФ. И это был лучший инструмент, чтобы информировать людей о том, что происходит в мире для детей", - говорит футболист.

В то же время Дэвид Бекхэм дал комментарий и о своих детях. Спортсмен говорит, что им свойственно делать ошибки. Однако, по его словам, детям это разрешено, ведь таким образом они получают новый опыт. Что интересно, такой комментарий футболист дал после скандального заявления старшего сына, который публично отрекся от родителей. При этом непосредственно семейный конфликт Дэвид Бекхэм комментировать отказался.

"Они делают ошибки, но детям разрешено делать ошибки. Так они учатся. Именно этому я стараюсь научить своих детей. Иногда приходится позволять им также делать эти ошибки", - отметил спортсмен.

Читайте по теме:

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм впервые откровенно рассказал о давлении родителей, унижениях и семейных интригах

Поделиться:
213

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании на тему «Определение ...

Xроника

Ильхам Алиев: Армения запросила транзит грузов через Азербайджан в Россию

Xроника

Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения закрыли страницу войны

Экономика

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Lifestyle

Дэвид Бекхэм на фоне скандала со старшим сыном: «Детям свойственно ошибаться»

Правила жизни Валентино Гаравани: «Ни один мужчина не хочет видеть рядом с собой женщину, одетую как мальчик»

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм впервые откровенно рассказал о давлении родителей, унижениях и семейных интригах - ФОТО

Завершён приём заявок на участие в азербайджанском национальном отборе «Евровидение-2026» - ФОТО

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

​​​​​​​«Naz Girls»: голоса, которые звучат как одно целое – новое лицо азербайджанского акапелла – ВИДЕО

Завершён приём заявок на участие в азербайджанском национальном отборе «Евровидение-2026» - ФОТО

Сын Бриллиант Дадашевой: Даже если бы у меня были миллионы, я бы никому ни копейки не дал

Леонардо Ди Каприо стал новым «королем мемов» - ВИДЕО

Последние новости

Трамп заявил, что Венесуэла «очень хорошо работает» с США

Сегодня, 23:21

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Премьер-министром и министром иностранных дел Катара

Сегодня, 23:14

Премьер-министр Украины: Благодарим Азербайджан за постоянную поддержку

Сегодня, 22:50

Дэвид Бекхэм на фоне скандала со старшим сыном: «Детям свойственно ошибаться»

Сегодня, 22:35

Трамп заявил, что США помогли Сирии предотвратить побег европейских террористов

Сегодня, 22:20

Скончался поэт и драматург Гариб Мехди

Сегодня, 22:14

В Баку из-за снега осложнено движение на ряде улиц

Сегодня, 22:02

Число погибших при сходе с рельсов двух поездов в Испании достигло 42

Сегодня, 21:54

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании BlackRock и основателем, председателем и главным исполнительным директором компании Global Infrastructure Partners

Сегодня, 21:48

Состоялось пятое заседание встреч Политического диалога между Турцией и Грецией

Сегодня, 21:34

Фидан обсудил с Рубио Сирию и инициативу «Совета мира» по Газе

Сегодня, 21:08

Президент Ильхам Алиев: Сегодня процессы азербайджано-армянского и турецко-армянского сближения идут параллельно

Сегодня, 20:51

Каллас: ЕС готовит новые экспортные и технологические санкции против Ирана

Сегодня, 20:47

Хачатурян: Важно открытие границ между Арменией и Турцией

Сегодня, 20:34

Euronews: «Черный январь» рассматривается как переломный момент на пути Азербайджана к независимости

Сегодня, 20:26

Президент Ильхам Алиев: Если взять ситуацию под контроль, то добиться успеха можно

Сегодня, 20:17

Президент Азербайджана: Все наши надежды на международное посредничество полностью рухнули

Сегодня, 20:13

Александар Вучич : Сербия, Азербайджан и Армения должны объединиться для взаимодействия и сотрудничества

Сегодня, 20:10

Ильхам Алиев: Азербайджан выстраивает хорошие отношения с многочисленными партнерами

Сегодня, 20:03

Ильхам Алиев: Армения запросила транзит грузов через Азербайджан в Россию

Сегодня, 19:59
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43