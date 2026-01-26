Виктория Бекхэм впервые появилась на публике после скандала с сыном - ФОТО

Дизайнер и певица Виктория Бекхэм впервые появилась на публике после скандальных заявлений её старшего сына Бруклина.

В.Бекхэм посетила день рождения коллеги по группе Spice Girls Эммы Бантон, впервые появившись на публике после этих событий – отметим, что 21 января Э.Бантон исполнилось 50 лет.

В соцсетях она опубликовала фото из ресторана, где позирует с Мелани Си, Джери Холлиуэлл и именинницей, которое подписала следующим образом: «С днём рождения, самая прекрасная душа Эмма Бантон. Я очень люблю вас, девочки».

Отметим, что участницы культовой британской поп-группы Spice Girls дружат более 30 лет, однако на празднике, судя по фото, не присутствовала пятая солистка коллектива, Мел Би.

Напомним, что неделю назад Бруклин Бекхэм публично обвинил родителей в чрезмерном контроле над его жизнью и браком с американской актрисой и моделью Николой Пельтц, заявив, что не хочет примирения и требует, чтобы общение с родителями происходило только через юристов. Этот шаг вызвал широкий резонанс в СМИ и стал одной из главных тем мировой таблоидной хроники.

