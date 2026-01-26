Вугар Байрамов о преимуществах роста пенсионного капитала

«Согласно закону «О трудовых пенсиях», ежегодной индексации и повышению подлежат не только размер трудовых пенсий, но и пенсионный капитал граждан.

В статье 29.1-1 указанного закона отмечается, что пенсионный капитал, зафиксированный в страховой части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, индексируется раз в год в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен».

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

«Это означает, что пенсионный капитал увеличивается в соответствии с уровнем годовой инфляции в 2025 году.

По последним данным Госкомстата, уровень годовой инфляции в 2025 году составил 5,6%. Таким образом, пенсионный капитал граждан, накопленный на 1 января 2026 года, будет увеличен на 5,6%. К примеру, если у гражданина накоплено 40 тысяч манатов пенсионного капитала, к его накоплениям будет добавлено 2 240 манатов. В результате общая сумма пенсионного капитала составит 42 240 манатов», - отметил он.

В.Байрамов сообщил, что после подписания Президентом Азербайджана Распоряжения об индексации пенсионного капитала будет проведена индексация сумм пенсионного капитала, зафиксированных в страховой части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в период до 1 января 2026 года, в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен.

По его словам, индексация пенсионного капитала направлена на защиту накоплений от инфляции. Цель состоит в том, чтобы минимизировать влияние роста цен на эти средства. Важно не путать индексацию пенсионного капитала с индексацией (повышением) размера пенсий.

Депутат также отметил, что пенсионный капитал увеличивается в соответствии с уровнем инфляции, а трудовые пенсии - в соответствии с темпом роста среднемесячной заработной платы за предыдущий год. Несмотря на то, что рост пенсионного капитала составит 5,6%, ожидается, что трудовые пенсии вырастут на 9,2%.