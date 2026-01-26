В России начинается суд над Шахином Шихлинским

В Екатеринбурге 26 января начинается суд над бывшим лидером азербайджанской диаспоры Екатеринбурга и всей Свердловской области Шахином Шихлинским и его сыном-адвокатом Мутавалы, которые якобы занимались убийствами и покушениями на соотечественников ради передела сфер влияния бизнеса.

Об этом пишут российские СМИ.

По данным СМИ, все материалы переданы в Свердловский областной суд. Слушания пройдут с участием присяжных заседателей.

Отметим, в июне 2025 года российские правоохранительные органы провели операцию против азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе операции было применено насилие, в результате чего два уроженца Азербайджана — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы — скончались от полученных травм. Другие братья Сафаровы по решению суда были арестованы. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений в 2001, 2010 и 2011 годах.

Позднее в Екатеринбурге были задержаны руководитель азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлинский и его сын Мутвалы Шихлинский. В отношении Мутвалы Шихлинского возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Шахину Шихлинскому предъявлены обвинения в покушении на «заказное убийство и применении насилия» в отношении представителя власти.

По этому уголовному делу 16 июля 2025 года был задержан М. Шихлинский, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. Шахин Шихлинский был объявлен в розыск. 2 августа он был задержан в Москве и этапирован в Екатеринбург. 24 августа 2025 года суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.