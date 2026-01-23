 Какие работы ведутся в клинике Loft Dent, где погибли люди? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Какие работы ведутся в клинике Loft Dent, где погибли люди? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова18:15 - Сегодня
Супруга погибшего при пожаре жителя и коменданта дома Самира Магомедова - Марта Рамазанова - ранее опубликовала в социальных сетях эмоциональный пост, в котором рассказала о последствиях трагедии для своей семьи и других пострадавших жильцов.

«Пока мы пытаемся выжить в этом кошмаре, по кускам собирая себя заново, Loft делает вид, что ничего не произошло. Будто смерть можно не заметить. Будто человеческая жизнь - это всего лишь неудобная пауза в рабочем графике. Они заходят в гараж нашего здания и начинают работы. Спокойно, буднично. Там, где ещё стоит тишина после его последнего крика. Они ведут себя так, словно здесь никто не умер, словно не рухнули судьбы, семьи, целые миры», - написала супруга погибшего Самира Магомедова.

Корреспонденты 1news.az выехали на место, где ранее располагалась клиника Loft Dent, чтобы выяснить, о каких именно работах шла речь в публикации Марты Рамазановой.

Однако на месте журналисты не обнаружили признаков функционирования объекта. Входные двери как в клинику, так и в расположенный рядом ресторан оказались закрыты.

Для уточнения информации корреспонденты пообщались с человеком, который проживает по соседству с вышеупомянутой клиникой. По его словам, после пожара ни ресторан, ни клиника свою деятельность не возобновляли.

При этом, по его словам, внутри здания в настоящее время ведутся ремонтные работы, направленные на восстановление помещений, чтобы пострадавшие семьи могли вернуться в свои дома.

Напомним, ранее редакция также обратилась в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики с запросом о стадии расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара.

Будем держать читателей в курсе событий.

11:30

С момента пожара в Ясамальском районе, произошедшего 21 ноября, прошло уже два месяца.

Однако для родных и близких погибших эта трагедия по-прежнему остаётся незаживающей раной.

Супруга погибшего при пожаре жителя и коменданта дома Самира Магомедова - Марта Рамазанова - опубликовала в социальных сетях эмоциональный пост, в котором рассказала о последствиях трагедии для своей семьи и других пострадавших жильцов.

Отдельно она обратила внимание на то, что стоматологическая клиника Loft Dent продолжает вести определенные работы, несмотря на произошедшее.

По словам Марты Рамазановой, у её супруга были большие планы на будущее. Дом, в котором они жили, она описывает как небольшое, почти семейное пространство, где соседи хорошо знали друг друга.

«Наше здание небольшое, почти семейное: соседи знали друг друга, здоровались, обмениваясь короткими фразами во дворе. Иногда казалось, что живём в сцене из итальянского фильма - кто-то выглядывает с балкона, кто-то машет рукой, дети играют, устраивают пикники, взрослые обсуждают мелочи дня», - пишет она.

Согласно её воспоминаниям, Самир Магомедов всегда был неотъемлемой частью этой атмосферы - с идеями и инициативами, направленными на то, чтобы сделать жизнь окружающих лучше. Теперь же, признаётся Марта Рамазанова, ей тяжело даже проходить мимо здания.

«Проходя мимо, я чувствую, как внутри поднимается тяжесть. Всё там связано с ним и с тем днём», - отмечает она.

В своём посте М.Рамазанова также указывает на, по её словам, парадоксальную ситуацию вокруг произошедшего.

«Пока мы пытаемся выжить в этом кошмаре, по кускам собирая себя заново, Loft делает вид, что ничего не произошло. Будто смерть можно не заметить. Будто человеческая жизнь - это всего лишь неудобная пауза в рабочем графике», - написала она.

Она утверждает, что представители клиники заходят в гараж здания и начинают работы в обычном режиме.

«Спокойно, буднично. Там, где ещё стоит тишина после его последнего крика. Они ведут себя так, словно здесь никто не умер, словно не рухнули судьбы, семьи, целые миры», - говорится в публикации.

Отдельно Марта Рамазанова упоминает владельца объекта Вугара Аббасова, выражая недоумение его позицией.

«Для Вугара Аббасова, владельца объекта, похоже, всё в порядке. Его жизнь и бизнес продолжаются без пауз и сомнений. Он действует так, будто не стоит по колено в чужой боли, будто эта трагедия не имеет к нему отношения», - пишет она.

В завершение своего обращения супруга, погибшего поднимает вопрос расследования трагедии.

«Самый тяжёлый вопрос остаётся открытым: почему он по-прежнему на свободе и почему экспертиза тянется так долго? Мне важно, чтобы смерть Самира не осталась без ответа. Я не хочу думать, что всё может остаться так, как есть», - отметила Марта Рамазанова.

Редакция 1news.az в свою очередь, обратились в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики с запросом о том, на какой стадии находится уголовное дело, возбужденное по факту пожара, а также о законности возобновления деятельности клиники Loft Dent.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что в ближайшее время предоставят официальный комментарий по данному вопросу.

Мы в свою очередь обновим информацию после его получения и продолжим информировать общественность о дальнейшем развитии событий.

