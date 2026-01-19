Liv Bona Dea прокомментировала публикацию Нигяр Кочарли - Эксклюзив

Генеральный директор и владелица сети книжных магазинов и издательства «Али и Нино», а также основатель Национальной книжной премии Азербайджана Нигяр Кочарли ранее опубликовала на своих страницах в социальных сетях сообщение, в котором заявила, что столкнулась с ненадлежащим обращением в госпитале Liv Bona Dea.

«Я не хотела бы писать этот текст. Но если я промолчу, я никогда себе этого не прощу. Я в аду… Я до сих пор не знаю, когда смогу прийти в себя после пережитого шока», - написала Н. Кочарли.

По её словам, 14 января около 7:00 утра она прибыла в Liv Bona Dea вместе с супругом для проведения плановой открытой гинекологической операции. После оформления документов и оплаты, в 7:30, по требованию персонала она была вынуждена расстаться с мужем у лифта на первом этаже. В следующий раз она увидела его лишь около 15:00 - уже после операции и в тяжёлом состоянии.

Очнувшись после хирургического вмешательства, Нигяр Кочарли испытала невыносимую боль. Подчеркнув, что это была не первая операция в её жизни, она отметила, что ранее никогда не сталкивалась с подобными ощущениями.

«Мне очень плохо, пожалуйста, вколите дополнительную анестезию», - обратилась она к персоналу.

В публикации утверждается, что медсестра, подошедшая для установки капельницы, неосторожно бросила медицинскую ёмкость прямо на послеоперационную зону. Несмотря на её крики от боли и повторные просьбы об обезболивании, реакции со стороны персонала, по словам пациентки, не последовало.

«Я перенесла два кесаревых сечения, но такой боли не было никогда», -написала Кочарли, утверждая, что помощь ей долгое время не оказывалась, а позже ей сообщили о необходимости дополнительной оплаты за анестезию.

В связи с этим резонансным постом редакция 1news,az обратилась в госпиталь Liv Bona Dea с просьбой прокомментировать сложившуются ситуацию.

В официальном комментарии Liv Bona Dea в ответ на запрос 1news.az отмечается, что пациент после операции находился в палате пробуждения под постоянным наблюдением в полном соответствии с медицинскими протоколами, а на начальном этапе были применены соответствующие обезболивающие и анестезиологические препараты.

«После физического обследования и оценки уровня боли пациента, по согласованию с лечащим врачом и с учётом клинического состояния был установлен эпидуральный катетер», - сообщили редакции в клинике, добавив, что супруг пациентки был проинформирован об успешно завершённой операции.

Однако, по утверждению Нигяр Кочарли, её супруг в течение шести часов не получал никакой информации о её состоянии, а сам был вынужден искать сотрудников больницы, перемещаясь между этажами и отделениями. Она также указала, что вмешательство, которое обычно длится 1–2 часа, затянулось на шесть часов без каких-либо объяснений.

В Liv Bona Dea, в свою очередь, утверждают, что анатомические особенности пациента и тип проведённой операции могут напрямую влиять на продолжительность контроля болевого синдрома и времени перевода из операционного блока в палату.

Однако, в своей публикации Н.Кочарли отмечала, что, приходя в сознание, чувствовала усиление боли, при этом рядом никого не было, а издалека был слышен смех. Она вспоминает, что даже просьба смочить губы водой долгое время оставалась без внимания.

В клинике утверждают, что в день операции пациентку осмотрел руководитель отделения анестезиологии, который зафиксировал снижение болевого синдрома, а на следующий день было принято решение оставить эпидуральный катетер до момента выписки - для обеспечения комфорта.

Между тем Нигяр Кочарли утверждает, что после пробуждения столкнулась с грубым и унизительным обращением со стороны медбрата, проводившего процедуры. По её словам, сил на протест у неё уже не было.

Около 15:00 она была переведена в палату, где наконец увидела супруга. Как утверждает Кочарли, ему так и не объяснили ни причины задержки операции, ни её реальное состояние. Позже, по её словам, выяснилось, что из-за отсутствия мест, несмотря на плановый характер вмешательства, операция проводилась не в профильном гинекологическом, а в кардиологическом отделении.

По словам Нигяр Кочарли, после того как администрация больницы узнала о жалобах, к ним подошли несколько представителей клиники. Основную беседу вела женщина из Турции, которая пообещала проверить записи камер видеонаблюдения, провести расследование и сообщить результаты, однако, по словам пациентки, больше с ней никто не связывался.

«Три дня я спрашивала: «Что с проверкой камер?» В ответ - ничего. Нас просто держали за дураков», - написала она.

16 января Нигяр Кочарли была выписана. По дороге домой супруг заметил у неё свисающий с шеи медицинский шланг. Как выяснилось позже, это был катетер и пластыри после эпидуральной анестезии, которые, по её словам, должны были снять в тот же день, однако за три дня никто из персонала на это внимания не обратил.

После возвращения домой, по словам Н.Кочарли, знакомая медсестра обнаружила оставшиеся пластыри и сильное раздражение кожи. Кроме того, Кочарли утверждает, что после короткого поста её супруга в Facebook с ним связался сотрудник кардиологического отделения, который заявил: «Вам просто не повезло со сменой».

В госпитале Liv Bona Dea подчеркнули, что с сожалением относятся к подобным жалобам, однако заявили, что здоровье пациента и его благополучная выписка являются для клиники высшим приоритетом.

«Мы не приемлем неэтичных подходов, направленных на нанесение ущерба нашему имиджу. В случае перевода данных претензий в правовую плоскость мы готовы предоставить все медицинские записи и записи с камер видеонаблюдения, сделанные с соблюдением конфиденциальности всех наших пациентов», - заявили в клинике.

Добавим, что редакция 1news.az готова опубликовать эти записи в рамках действующего законодательства.

Отметим, что под публикацией Н.Кочарли в соцсетях, а также под публикацией на официальных страницах 1news.az в соцсетях Instagram и Facebook пост Нигяр Кочарли нашел отклик среди пользователей, многие из которых также делятся своим негативным опытом лечения в данной клинике.