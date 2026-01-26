Рамин Байрамлы назначен на новую должность

Сформирован новый состав Правления Общественного объединения специалистов клинической лаборатории Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Unikal.az, председателем данного Общественного объединения избран бывший председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Отметим, что Р. Байрамлы был назначен на должность главы TƏBİB в 2019 году.

В сентябре 2021 года он ушел в отставку по собственному желанию.