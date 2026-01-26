 «Женщины плохо водят»: посетительница «Туфандаг» заявила о предвзятом отношении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

«Женщины плохо водят»: посетительница «Туфандаг» заявила о предвзятом отношении

Фаига Мамедова12:48 - Сегодня
«Женщины плохо водят»: посетительница «Туфандаг» заявила о предвзятом отношении

Посещение зимне-летнего туристического комплекса «Туфандаг» обернулось неприятным инцидентом для одной из посетительниц.

Пользовательница социальной сети Г. Мамедова поделилась своим возмущением, столкнувшись, по её словам, с предвзятым отношением персонала.

Как сообщает 1news.az, она отметила, что в целом комплекс оставил положительное впечатление благодаря ухоженной территории и развитой инфраструктуре, однако ситуация в зоне проката квадроциклов серьезно омрачила отдых.

«Когда мы захотели покататься на квадроциклах, нам заявили, что от женщин требуются водительские права. Я спросила, распространяется ли это требование на мужчин, на что получила ответ: «Обычно женщины плохо водят, поэтому это правило касается только их»», - пишет Г. Мамедова.

Посетительница подчеркнула, что подобный подход является явной дискриминацией и противоречит стандартам обслуживания: «Если существуют конкретные требования, связанные с безопасностью, они должны применяться ко всем одинаково».

В связи с распространившейся информацией редакция 1news.az связалась с администрацией комплекса «Туфандаг» .

Представители «Туфандаг» категорически отвергли обвинения в гендерном неравенстве, изложив свою версию событий:

«У нас нет подобных разграничений. Квадроциклом могут воспользоваться любые лица, достигшие совершеннолетия и имеющие водительское удостоверение. В тот день дорога была заледеневшей и опасной, поэтому сотрудники спрашивали о наличии прав у всех посетителей вне зависимости от пола», - сообщили в комплексе.

По словам сотрудника, ситуация с Г. Мамедовой развивалась иначе: «Девушка не дала нам возможности даже слова вставить. Она заявила: «Я пришла водить, а есть у меня права или умею ли я это делать - к делу не относится». Мы предложили ей альтернативный вариант: если она настаивает на поездке без подтверждения навыков, то должна подписать документ о принятии на себя полной ответственности за возможные последствия».

Мы не присутствовали при данном инциденте и не можем выступать судьями в этом споре. Как говорится, у каждого своя правда. Тем не менее, хочется верить, что в Азербайджане - первой стране на Востоке, предоставившей женщинам равные избирательные права, - нет и не будет места гендерным ограничениям.

Поделиться:
664

Актуально

Мнение

Экономические выгоды мира: Инициативы Баку открывают новые перспективы для ...

Политика

Гидеон Саар: Израиль и Азербайджан - опоры стабильности в регионах

Общество

Первая морская скважина и история Нефтяных Камней - ФОТО

Общество

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Общество

Амнистия в Азербайджане затронула уже более 12,3 тыс. человек

Трагедия на тренинге в Камбодже: умер сотрудник ANAMA - ФОТО

Обещал «свободу» за 44 тысячи манатов: В Баку вынесен приговор бывшему адвокату

Первая морская скважина и история Нефтяных Камней - ФОТО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Какие работы ведутся в клинике Loft Dent, где погибли люди? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку похищены катализаторы автобусов, принадлежащих компании BakuBus

Конфликт Нигяр Кочарли с Liv Bona Dea переходит в юридическую плоскость

Погода на четверг: В Баку температура воздуха опустится ниже нуля

Последние новости

Экономические выгоды мира: Инициативы Баку открывают новые перспективы для Армении и всего Южного Кавказа

Сегодня, 15:33

Звезда сериала «Əqrəb mövsümü» Хаджар Агаева перевоплотилась в Кармен - ФОТО

Сегодня, 15:28

Гидеон Саар: Израиль и Азербайджан - опоры стабильности в регионах

Сегодня, 15:22

Главы МИД Турции и Франции обсудят 27 января Украину

Сегодня, 15:03

Российские войска покидают базу на севере Сирии - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

В Иране заявили, что армия следит за передвижением ВС США на Ближнем Востоке

Сегодня, 14:45

Совет ЕС полностью запретит поставки российского газа в Евросоюз с 2027 года

Сегодня, 14:40

Амнистия в Азербайджане затронула уже более 12,3 тыс. человек

Сегодня, 14:37

Трагедия на тренинге в Камбодже: умер сотрудник ANAMA - ФОТО

Сегодня, 14:32

Обещал «свободу» за 44 тысячи манатов: В Баку вынесен приговор бывшему адвокату

Сегодня, 14:25

В Армении завели дело против племянника российского олигарха

Сегодня, 14:20

Легенда Формулы-1 Михаэль Шумахер больше не прикован к постели - Daily Mail

Сегодня, 14:17

Первая морская скважина и история Нефтяных Камней - ФОТО

Сегодня, 14:10

Азербайджан и Израиль оценили перспективы совместного выхода на рынки Центральной Азии

Сегодня, 14:05

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Сегодня, 14:02

Глава МИД Израиля высоко оценил усилия Азербайджана в продвижении мира в регионе

Сегодня, 14:00

Глава МИД Израиля: Иран ни при каких условиях не должен иметь ядерное оружие

Сегодня, 13:56

Джейхун Байрамов приглашен посетить Израиль

Сегодня, 13:54

Азербайджанка покорила самую высокую вершину Южной Америки - ФОТО

Сегодня, 13:52

Открылась постоянная экспозиция под названием «Поколение шестидесятников: азербайджанское искусство вне конформизма» - ФОТО

Сегодня, 13:48
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00