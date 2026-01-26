«Женщины плохо водят»: посетительница «Туфандаг» заявила о предвзятом отношении

Посещение зимне-летнего туристического комплекса «Туфандаг» обернулось неприятным инцидентом для одной из посетительниц.

Пользовательница социальной сети Г. Мамедова поделилась своим возмущением, столкнувшись, по её словам, с предвзятым отношением персонала.

Как сообщает 1news.az, она отметила, что в целом комплекс оставил положительное впечатление благодаря ухоженной территории и развитой инфраструктуре, однако ситуация в зоне проката квадроциклов серьезно омрачила отдых.

«Когда мы захотели покататься на квадроциклах, нам заявили, что от женщин требуются водительские права. Я спросила, распространяется ли это требование на мужчин, на что получила ответ: «Обычно женщины плохо водят, поэтому это правило касается только их»», - пишет Г. Мамедова.

Посетительница подчеркнула, что подобный подход является явной дискриминацией и противоречит стандартам обслуживания: «Если существуют конкретные требования, связанные с безопасностью, они должны применяться ко всем одинаково».

В связи с распространившейся информацией редакция 1news.az связалась с администрацией комплекса «Туфандаг» .

Представители «Туфандаг» категорически отвергли обвинения в гендерном неравенстве, изложив свою версию событий:

«У нас нет подобных разграничений. Квадроциклом могут воспользоваться любые лица, достигшие совершеннолетия и имеющие водительское удостоверение. В тот день дорога была заледеневшей и опасной, поэтому сотрудники спрашивали о наличии прав у всех посетителей вне зависимости от пола», - сообщили в комплексе.

По словам сотрудника, ситуация с Г. Мамедовой развивалась иначе: «Девушка не дала нам возможности даже слова вставить. Она заявила: «Я пришла водить, а есть у меня права или умею ли я это делать - к делу не относится». Мы предложили ей альтернативный вариант: если она настаивает на поездке без подтверждения навыков, то должна подписать документ о принятии на себя полной ответственности за возможные последствия».

Мы не присутствовали при данном инциденте и не можем выступать судьями в этом споре. Как говорится, у каждого своя правда. Тем не менее, хочется верить, что в Азербайджане - первой стране на Востоке, предоставившей женщинам равные избирательные права, - нет и не будет места гендерным ограничениям.