Министерство выплатит Азеру Айдемиру 657 000 AZN - ПОДРОБНОСТИ

В Азербайджане началось производство полнометражного художественно-документального фильма «Çar skiflər: Aşquz dövləti».

Об этом İqtisadiyyat.az сообщает со ссылкой на Агентство кино Азербайджана (ARKA), находящееся в подчинении министерства культуры АР.

Отмечается, что ARKA заключило контракт с компанией Aydəmir Entertainment, руководителем и законным представителем которой является известный азербайджанский актёр, сценарист и продюсер Азер Айдемир («Əqrəb mövsümü», «Viktoriya», «Otel Loo» и т.д.).

Контракт, финансовая стоимость которого составляет 657 000 AZN, предусматривает закупку услуг по производству полнометражного художественно-документального «Çar skiflər: Aşquz dövləti».

Подчеркивается, что компания Aydəmir Entertainment, работающая в сфере аудиовизуальной индустрии, была зарегистрирована 20 декабря 2024 года.

