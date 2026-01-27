Эльчин Масиев назначен на матч Лиги Европы УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА Эльчин Масиев получил назначение на матч Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает Report, рефери обслужит матч VIII тура Лиги между датским "Мидтьюлланном" и хорватским "Динамо" (Загреб), который пройдет в Дании.
Масиеву будут помогать Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов. Функции четвертого арбитра будет выполнять Кямал Умудлу.
Отметим, что матч "Мидтьюлланн" - "Динамо" начнется в ночь с 29 на 30 января в 00:00 по бакинскому времени.
