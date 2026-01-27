 Эльчин Масиев назначен на матч Лиги Европы УЕФА | 1news.az | Новости
Футбол

Эльчин Масиев назначен на матч Лиги Европы УЕФА

First News Media14:28 - Сегодня
Азербайджанский рефери ФИФА Эльчин Масиев получил назначение на матч Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, рефери обслужит матч VIII тура Лиги между датским "Мидтьюлланном" и хорватским "Динамо" (Загреб), который пройдет в Дании.

Масиеву будут помогать Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов. Функции четвертого арбитра будет выполнять Кямал Умудлу.

Отметим, что матч "Мидтьюлланн" - "Динамо" начнется в ночь с 29 на 30 января в 00:00 по бакинскому времени.

