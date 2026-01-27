В Баку из незаконного оборота изъята крупная партия наркотиков - ВИДЕО

В Баку задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Насиминского района, были задержаны 38-летний Азад Фараджов и ранее судимый 41-летний Микаил Салимов. У А. Фараджова было обнаружено и изъято 3 кг 175 г опиума, 7 кг 340 г марихуаны и 800 таблеток метадона. У М. Салимова изъяли 2 кг 10 г героина и метамфетамина, а также 8 кг 75 г марихуаны.

В своих показаниях задержанные признались, что приобрели наркотические средства через граждан Ирана (личности которых устанавливаются следствием), с которыми познакомились в социальных сетях. Наркотики планировалось доставить по различным адресам на территории столицы. В ходе последней операции из незаконного оборота было выведено в общей сложности 20 кг 637 г наркотических средств.

По фактам возбуждены уголовные дела. Решением суда в отношении А. Фараджова и M. Салимова избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что с начала текущего года сотрудники Управления полиции Насиминского района изъяли из незаконного оборота в общей сложности 36 кг наркотических средств различных видов.