 Президент Азербайджана открыл в Сумгайыте предприятие по производству картонной и коробочной тары - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

Президент Азербайджана открыл в Сумгайыте предприятие по производству картонной и коробочной тары - ФОТО

First News Media11:58 - Сегодня
Президент Азербайджана открыл в Сумгайыте предприятие по производству картонной и коробочной тары - ФОТО

27 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Сумгайытском промышленном парке предприятия по производству картонной и коробочной тары ООО «Бакинская картонная и коробочная фабрика».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, руководитель ООО «Бакинская картонная и коробочная фабрика» Кямран Салманлы проинформировал главу государства о деятельности предприятия.

Было отмечено, что ООО «Бакинская картонная и коробочная фабрика», которому в 2023 году был присвоен статус резидента Сумгайытского промышленного парка, построило на территории площадью около 3 гектаров предприятие по производству картонной и коробочной тары. На предприятии, где применяются турецкие и китайские технологии, будет производиться 55 млн квадратных метров картонной и коробочной тары в год. На первом этапе здесь планируется производство картона и коробочной тары, а на втором – переработка местного сырья, необходимого для производства картона. Наряду с удовлетворением потребностей внутреннего рынка, продукция также будет экспортироваться. Инвестиционная стоимость предприятия составляет 20 млн манатов. Фонд развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики выделил на его создание льготный кредит в размере 2 млн манатов. Здесь создано 64 постоянных рабочих места. Предприятие воспользовалось всеми льготами, предоставляемыми резидентам промышленного парка, получило налоговые и таможенные освобождения на сумму почти 1,3 млн манатов.

Отметим, что с целью стимулирования развития предпринимательства в промышленных зонах применяются широкие льготы и механизмы стимулирования для резидентов. Они обеспечиваются готовой инфраструктурой, созданной за счет государственных средств, - газом, электроэнергией, водой, системами отвода сточных вод, внутренними автомобильными и железными дорогами, а также волоконно-оптическими интернет-линиями. Кроме того, резиденты сроком на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, земельного налога и налога на прибыль, налога на добавленную стоимость при импорте техники, технологического оборудования и установок для производственных целей, а также от таможенных пошлин.

Поделиться:
307

Актуально

Мнение

Резолюция, устаревшая в день публикации

Общество

Погода на среду: В Баку ожидаются осадки

Общество

В импортированных из Узбекистана дыне и халве обнаружены плесень и дрожжи - ФОТО

Общество

AZAL обратился к пассажирам, летящим в Грузию

Xроника

Ильхам Алиев заложил фундамент предприятия по производству полипропиленовых и ламинатных мешков - ФОТО

Президент Азербайджана открыл в Сумгайыте предприятие по производству картонной и коробочной тары - ФОТО

Ильхам Алиев открыл в Сумгайыте завод по производству зеркальных листов - ФОТО

Президент Ильхам Алиев поздравил Генерал-губернатора Австралии

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев принял участие в панельной сессии в рамках Всемирного экономического форума - ФОТО

Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании на тему «Определение экономической идентичности Евразии» в Давосе - ФОТО - ВИДЕО

Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Государства Израиль - ФОТО

Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения закрыли страницу войны

Последние новости

Эльчин Масиев назначен на матч Лиги Европы УЕФА

Сегодня, 14:28

Сын генерала Рустам Оруджев отреагировал на обвинения экс-возлюбленной: Новые подробности - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:17

В Баку состоялось мероприятие на тему «Холокост глазами современников» - ФОТО

Сегодня, 14:02

Стармер спародировал Макрона в солнцезащитных очках - ВИДЕО

Сегодня, 13:50

Погода на среду: В Баку ожидаются осадки

Сегодня, 13:45

СМИ: на востоке Индии при пожаре на складе погибли не менее восьми человек

Сегодня, 13:40

EMIN презентовал первый сингл из будущего англоязычного альбома Maybe Tomorrow - ВИДЕО

Сегодня, 13:37

Девять лет непрекращающейся боли: маленькому Джамалу с тяжелой формой ДЦП нужна помощь - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:32

В импортированных из Узбекистана дыне и халве обнаружены плесень и дрожжи - ФОТО

Сегодня, 13:25

Американское вооружение прибыло на ближневосточные базы

Сегодня, 13:20

Арпачайское водохранилище покрылось льдом - ФОТО

Сегодня, 13:17

В Барде обнаружен схрон с оружием, спрятанный преступником

Сегодня, 13:13

Азербайджанские военные отправились на учения в ОАЭ - ФОТО

Сегодня, 13:03

AZAL обратился к пассажирам, летящим в Грузию

Сегодня, 12:57

Украина получит 85 млн евро на закупку дополнительных объемов газа

Сегодня, 12:47

Резолюция, устаревшая в день публикации

Сегодня, 12:45

Кто поедет от Азербайджана на «Евровидение-2026»? Фанаты строят догадки в соцсетях - ФОТО

Сегодня, 12:40

Глава МИД Азербайджана отбыл в Китай

Сегодня, 12:35

Ильхам Алиев заложил фундамент предприятия по производству полипропиленовых и ламинатных мешков - ФОТО

Сегодня, 12:30

Нацсобрание Франции приняло законопроект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет

Сегодня, 12:22
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00