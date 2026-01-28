Утверждено Соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Грузии
Утверждено "Соглашение о сотрудничестве между Министерствами внутренних дел Азербайджана и Грузии".
Соответствующий Указ подписал президент Ильхам Алиев.
После вступления в силу данного соглашения Министерство внутренних дел Азербайджана обеспечит реализацию его положений.
МИД Азербайджана направит правительству Грузии уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления документа в силу.
Отметим, что вышеупомянутое соглашение между двумя странами было подписано в Тбилиси 21 ноября 2025 года.
Источник: Report
525