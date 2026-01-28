 В село Хоровлу Джебраильского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО | 1news.az | Новости
В село Хоровлу Джебраильского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

First News Media08:40 - Сегодня
В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Хоровлу Джебраильского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Хоровлу Джебраильского района, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Хоровлу Джебраильского района возвращается 20 семей (77 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

