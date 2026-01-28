В текущем году в Баку планируется открытие новой станции метро

В соответствии с «Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы», спустя долгие годы было продолжено строительство электродепо «Дарнагюль».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом заявил председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев в ходе круглого стола, посвященного итогам реализации Госпрограммы за прошлый год.

Он отметил, что в рамках проекта по разделению линий на станции «28 Мая» начаты работы по проходке шахт в двух точках:

«В то же время, для строительства оборотных тупиков за станцией «Ичеришяхяр» проведены уточнения коммуникаций с соответствующими структурами, и территория приведена в готовность к строительным работам.

На тупиковых путях станции «Ази Асланов» работы по реконструкции перешли на следующий этап.

Строительство 10 новых станций в рамках Госпрограммы станет одним из крупнейших этапов расширения в истории Бакинского метрополитена за короткий срок. Одну из этих станций планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году, и в прошлом году ремонтно-строительные работы на станции под проектным названием B4 продолжались ускоренными темпами».