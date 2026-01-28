Представитель ЕС провёл переговоры с официальными лицами Азербайджана
Генеральный директор Европейского Союза (ЕС) по вопросам расширения и восточного соседства Герт Ян Купман провел продуктивные переговоры с представителями государства и правительства Азербайджана.
Как сообщает 1news.az, об этом он написал в своём аккаунте в соцсети X.
По словам Купмана, в ходе встреч были обсуждены повестка мира между Европейским союзом и Азербайджаном, региональная взаимосвязанность и вопросы партнёрства.
Он отметил, что с помощником Президента Азербайджана — заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым и специальным представителем Президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым состоялся обмен мнениями по вопросам поддержки ЕС в сфере разминирования, социально-экономического развития, а также по следующим этапам координации в рамках Среднего коридора.
Представитель ЕС также обсудил с министром экономики Микаилом Джаббаровым, министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым и заместителем министра иностранных дел Ялчыном Рафииевым вопросы экономического сотрудничества, транспорта и энергетики.
Кроме того, Герд Ян Купман сообщил о начале подготовки технико-экономического обоснования проекта Нахчыванской железной дороги, имеющей ключевое значение для региональной связанности.
Happy to be in Baku today to meet Azerbaijani partners and discuss peace, connectivity & the 🇪🇺-🇦🇿 partnership.
Good exchanges with Presidential Advisers Hajiyev and Amirbayov on EU support for mine action, socio-economic development & next steps on Middle Corridor connectivity. pic.twitter.com/h0GzmSdUah — Gert Jan Koopman (@GertJanEU) January 28, 2026