Представитель ЕС провёл переговоры с официальными лицами Азербайджана

Генеральный директор Европейского Союза (ЕС) по вопросам расширения и восточного соседства Герт Ян Купман провел продуктивные переговоры с представителями государства и правительства Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом он написал в своём аккаунте в соцсети X.

По словам Купмана, в ходе встреч были обсуждены повестка мира между Европейским союзом и Азербайджаном, региональная взаимосвязанность и вопросы партнёрства.

Он отметил, что с помощником Президента Азербайджана — заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым и специальным представителем Президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым состоялся обмен мнениями по вопросам поддержки ЕС в сфере разминирования, социально-экономического развития, а также по следующим этапам координации в рамках Среднего коридора.

Представитель ЕС также обсудил с министром экономики Микаилом Джаббаровым, министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым и заместителем министра иностранных дел Ялчыном Рафииевым вопросы экономического сотрудничества, транспорта и энергетики.

Кроме того, Герд Ян Купман сообщил о начале подготовки технико-экономического обоснования проекта Нахчыванской железной дороги, имеющей ключевое значение для региональной связанности.