 Берлинский диалог: глава МИД Германии обсудил с послами Баку и Еревана будущее региона - ФОТО
Берлинский диалог: глава МИД Германии обсудил с послами Баку и Еревана будущее региона - ФОТО

First News Media12:20 - Сегодня
Берлинский диалог: глава МИД Германии обсудил с послами Баку и Еревана будущее региона - ФОТО

В престижном Немецком парламентском обществе при Бундестаге состоялось масштабное мероприятие на тему «Поворотный момент на Южном Кавказе: исторический мир между Азербайджаном и Арменией».

Встреча, организованная немецким институтом ICI и Университетом Людвига-Максимилиана, собрала представителей правительства ФРГ, депутатов Бундестага, ведущих экспертов и журналистов. Впервые в подобном формате в Берлине совместно выступили официальные лица Германии и послы обеих южнокавказских республик, сообщает 1news.az со ссылкой на посольство Азербайджана в Германии.

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, ранее возглавлявший парламентскую группу по связям с регионом, назвал достигнутые в прошлом году результаты мирного процесса значимым достижением не только для двух стран, но и для всей Европы. Он подчеркнул, что Германия готова и впредь поддерживать этот диалог, который открывает новые горизонты для построения стабильных и надежных отношений региона с Евросоюзом. Эту мысль развил председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет, отметив стратегическую важность установления мира для открытия транспортных коридоров в Центральную Азию, что создаст новые экономические возможности для европейского рынка.

Посол Азербайджана Насими Агаев в своем выступлении акцентировал внимание на том, что именно Баку стал инициатором мирной повестки и представил основные принципы соглашения. Дипломат отметил конструктивную роль Германии на решающих этапах переговоров и напомнил, что подписание совместной декларации и парафирование мирного договора на саммите в Вашингтоне открыли новую страницу в отношениях сторон. При этом он подчеркнул, что для обеспечения долгосрочной стабильности необходимо привести законодательную базу Армении в полное соответствие с принципами мира и окончательно устранить любые территориальные претензии.

Особое внимание в ходе дискуссии было уделено экономическим аспектам безопасности. В частности, была отмечена важность реализации маршрута TRIPP, который обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР. Этот проект не только свяжет регион общими финансовыми интересами, но и значительно диверсифицирует торговые пути, улучшив глобальные цепочки поставок для европейских и немецких партнеров. В завершение встречи послы ответили на вопросы участников, подтвердив готовность продолжать диалог в интересах региональной стабильности.

