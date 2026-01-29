Луис Энрике: Для ПСЖ лучше сыграть с Карабахом

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике, говоря о потенциальных соперниках по матчам плей-офф Лиги чемпионов по футболу, выразил желание встретиться с азербайджанским «Карабахом», передает azerisport.com.

«Если и есть какая-то команда, которая знает, насколько сложно выйти в стадию плей-офф, это мы. Мы готовы встретиться и с «Монако», и с «Карабахом». Посмотрим, надеюсь, это будет не французская команда, потому что мы устали играть против французов. Лучше поехать в другую страну и сыграть с «Карабахом». Мы привыкли к сложным выездным матчам», - заявил Энрике.

Напомним, в плей-офф чемпион Азербайджана сыграет либо с парижанами, либо с английским «Ньюкаслом». Жеребьевка пройдет завтра.