В бакинском метро произошел сбой в час пик

В Бакинском метрополитене наблюдается задержка интервалов движения поездов.

По словам очевидцев, в настоящее время на станциях метро «28 Мая» и «Гянджлик» наблюдается скопление людей.

В ответ на запрос Oxu.Az в ЗАО «Бакинский метрополитен» сообщили, что в 17:03 на станции «Нариманов» в одном из составов возникла техническая неисправность, в связи с чем он был выведен с линии с помощью вспомогательного поезда.

По этой причине на Красной и Зеленой ветках метро возникли задержки в движении поездов.