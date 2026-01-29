Цена нефти Brent превысила $71 впервые за полгода
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $71 за баррель впервые с 1 августа 2025 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 18:03 по бакинскому времени, стоимость Brent росла на 3,82%, до $71,01 за баррель.
К 17:10 мск стоимость Brent ускорила рост и торговалась на уровне $71,19 за баррель (+4,08%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2026 года находился на отметке $65,86 за баррель (+4,19%).
221