Спикер Милли Меджлиса провела встречу с председателем Госсовета Омана

First News Media21:45 - Сегодня
В рамках своего официального визита в Султанат Оман спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 29-го января встретилась с председателем Государственного Совета Шейхом Абдулмаликом Аль Халили.

Как передает 1news.az со ссылкой на Отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса,

На встрече было отмечено, что двусторонние отношения опираются на дружбу, взаимоуважение и взаимопонимание между странами.

Было отмечено, что историческое, религиозное и культурное сходство между нашими народами предоставляет широкие возможности для развития отношений. Во время беседы состоялся обмен мнениями о связях между законодательными органами двух стран, и подчеркивалось, что межпарламентское взаимодействие вносит вклад в дальнейшее развитие партнерства.

Собеседники высказали удовлетворение углублением в последние годы связей на парламентском уровне. Особенно отмечалось, что встречные визиты на уровне председателей парламентов и усиление контактов в рамках различных международных организаций существенно сказались на расширении связей Омана и Азербайджана.

Шейх Абдулмалик Аль Халили выразил уверенность в том, что первый официальный визит спикера Милли Меджлиса в Оман будет способствовать еще большему развитию двусторонних связей.

Подчеркивалось, что у наших парламентов имеется успешный опыт сотрудничества - как на двусторонней основе, так и на международных парламентских площадках. В том числе, демонстрируется взаимоподдержка в таких организациях, как Межпарламентский Союз, Азиатская парламентская ассамблея и Организация исламского сотрудничества.

Сахиба Гафарова, подчеркивая значение сотрудничества в созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева Парламентской сети Движения неприсоединения, выразила удовлетворение активной вовлеченностью парламента Омана в организации.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

