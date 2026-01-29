Швеция и Азербайджан провели двусторонние политические консультации в Баку - ФОТО

Глава департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Швеции Тобиас Тиберг провел на этой неделе ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами Азербайджана.

По сообщению посольства Швеции в Баку, Т.Тиберг встретился со своим коллегой Мамедом Талыбовым, заместителем министра иностранных дел Фаризом Рзаевым, помощником Президента Хикметом Гаджиевым и представителем Президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым.

Обсуждения охватили двусторонние вопросы, процесс мира и нормализации отношений с Арменией, а также другие вопросы регионального развития, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита представитель шведского МИД также провел обмен мнениями с представителями аналитических центров, гражданского общества и шведских компаний, работающих в Азербайджане.