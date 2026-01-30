Из Поти в Баку отправлен экпресс блок-поезд - ФОТО

Сегодня в грузинском порту Поти состоялась церемония отправки экспресс блок-поезда Поти–Баку.

В мероприятии приняли участие руководители железнодорожных администраций Азербайджана и Грузии, говорится в сообщении «Азербайджанских железных дорог».

Была отмечена значимость запуска нового экспресс-поезда, что позволит грузоотправителям экономить не только время, но и расходы на хранение грузов и пустых контейнеров в терминалах.

Блок-поезд, курсируя по маршруту Поти–Баку, соединит порты Черного моря с портами и терминалами Азербайджана, обеспечивая, благодаря упрощенной логистике, грузоотправителям возможность получать контейнеры в Поти и Баку в заранее определенное время и без задержек.