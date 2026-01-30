Стал известен соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги Чемпионов - ВИДЕО

Сегодня в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов по футболу.

Как передает azerisport.com, своего соперника по плей-офф узнал и азербайджанский «Карабах», который был несеяным в корзине. Соперником команды Гурбана Гурбанова стал английский «Ньюкасл». Первый матч агдамцы проведут дома, а ответную игру – на выезде.

Стыковые матчи пройдут 17/18 и 24/25 февраля.

Победитель этой пары в 1/8 финала сыграет с английским «Челси» или испанской «Барселоной».