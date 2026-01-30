Утвержден «План мероприятий в связи с объявлением 2026 года «Годом градостроительства и архитектуры» в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Плана мероприятий в связи с объявлением 2026 года «Годом градостроительства и архитектуры» в Азербайджане.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Осуществление координации и контроля за исполнением мероприятий, предусмотренных в Плане, поручено Администрации Президента Азербайджана.