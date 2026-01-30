 Хикмет Гаджиев: В Азербайджане обеспокоены неопределённостью в связи с возможным ударом США по Ирану | 1news.az | Новости
Хикмет Гаджиев: В Азербайджане обеспокоены неопределённостью в связи с возможным ударом США по Ирану

First News Media20:35 - Сегодня
Неопределённость в связи с возможным ударом США по Ирану вызывает обеспокоенность в Азербайджане, однако Баку не обсуждал этот вопрос с Вашингтоном.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью изданию The National.

«Ситуация является непредсказуемой, и в этой связи будет сложно правильно оценить все возможные угрозы и вызовы, которые могут возникнуть», — отметил он.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан не доводил свои опасения до сведения Вашингтона:
«Мы не обсуждаем этот вопрос с США, и они также никогда не выходили на связь с нами по данной теме».

По словам помощника президента, в последние дни азербайджанские официальные лица провели переговоры со своими иранскими коллегами.

Хикмет Гаджиев также отметил, что «ситуация с безопасностью в Иране не требует немедленного вмешательства со стороны Азербайджана, поскольку официальный Баку всегда придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств».

Помощник президента добавил, что Азербайджан, являющийся богатым энергетическими ресурсами государством Южного Кавказа, ощущает себя зажатым «между двумя мировыми войнами»:

«С одной стороны продолжается российско-украинская война, с другой — противостояние между Израилем и Ираном, а также участие США в этом конфликте».

Источник: АПА

