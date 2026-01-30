ФРГ приветствует налаживание экономического взаимодействия между Азербайджаном и Арменией

Германия приветствует налаживание экономического взаимодействия между Азербайджаном и Арменией.

Об этом говорится в заявлении департамента МИД ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии.

"Армения и Азербайджан достигли соглашения о железнодорожном транзите сжиженного природного газа и битума в Армению через территорию Азербайджана. Это еще один шаг к нормализации экономических отношений между двумя соседними странами – развитие событий, которое мы приветствуем", - говорится в сообщении.

Ранее, 27 января министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что Ереван и Баку достигли договоренности о поставках СПГ и битума в Армению через Азербайджан.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2025 года объявил о решении снять ограничения на транзит грузов в Армению, действовавшие в период армянской оккупации азербайджанских территорий. С тех пор осуществляются прямые и транзитные железнодорожные перевозки по этому направлению.

Первая партия азербайджанских нефтепродуктов была поставлена в Армению в декабре 2025 года и включала 1220 тонн бензина марки АИ-95, вторая и третья партии - 9 и 11 января соответственно.

Источник: Report