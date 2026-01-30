 Спортсмены из более чем 30 стран мира соберутся в Баку: турнир AIGA впервые пройдет в Азербайджане - ВИДЕО | 1news.az | Новости
First News Media09:32 - Сегодня
Баку готовится принять масштабное международное спортивное событие.

Турнир по грэпплингу AIGA, ранее успешно проводившийся в США и Казахстане, впервые состоится в Азербайджане. Соревнования пройдут 13-15 февраля в Баку и объединят профессиональных спортсменов из более чем 30 стран мира.

Турнир AIGA считается одним из наиболее авторитетных международных соревнований по грэпплингу и отличается высоким уровнем организации и жесткой конкуренцией. В течение трех соревновательных дней зрителей ожидают динамичные и зрелищные поединки с участием спортсменов мирового уровня.

Организатором мероприятия выступает KVAN Group, которая рассматривает поддержку международных спортивных инициатив как часть своей социальной ответственности. Компания стремится содействовать развитию спорта, активизации городской жизни и продвижению Азербайджана на международной арене.

KVAN Group также известна как девелоперская компания, реализующая проекты в сфере недвижимости, в том числе жилой проект Bahar Residence. Основатель компании Чингиз Кишиев неоднократно подчеркивал, что участие в общественно значимых проектах является важной составляющей устойчивого бизнес-развития.

Грэпплинг, который часто называют «шахматами среди единоборств», сочетает в себе силу, гибкость и стратегическое мышление. Проведение турнира AIGA в Азербайджане станет значимым событием для спортивной жизни страны.

На правах рекламы

