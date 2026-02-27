 Февральская зимняя сказка. Теперь с оглядкой на Ниццу | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Спорт

Февральская зимняя сказка. Теперь с оглядкой на Ниццу

First News Media11:32 - Сегодня
Февральская зимняя сказка. Теперь с оглядкой на Ниццу

На днях подошел к концу главный спортивный зимний праздник четырехлетия. К сожалению, эти февральские соревнования не принесли медалей представителям Азербайджана.

Однако, следует понимать, что страну представлял лишь два спортсмена, и развитие зимних видов спорта в стране на данный момент находится в начальной стадии развития.

Если говорить о самих играх, прошедших в феврале в Милане о Кортине, то они подарили не только соревновательную интригу, но и много других эмоций, связанных с интересными эпизодами. Например, то, как норвежский спортсмен Атле Ли Макграт расстроился после ошибки на соревнованиях, бросил палки и просто ушёл в лес. Он находился в шаге от золотой медали на слаломе. Другой норвежец Стурла Холм Легрейд, являвшийся олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете, а также семикратным чемпионом мира, после завоевания «бронзы» в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026 в Италии признался в измене своей любимой девушке. Неожиданность эпизода ввела в ступор в плане определения эмоций, у кого-то это вызвало удивление, а у кого-то улыбку разочарования.


Пятикратный чемпион Испании по фигурному катанию, Томас-Льоренс Гуарино Сабате выступил на Олимпиаде в одежде миньона, получив разрешение от компании Universal на выступление под музыку из известного анимационного фильма. Американский хоккеист Джек Хьюз получил по лицу клюшкой во время финального матча против сборной Канады. Он получил повреждение передних зубов, но, несмотря на это, его окровавленная улыбка стала символом победы. Именно он забросил решающую шайбу в овертайме матча за «золото».

Пожалуй, выходит за рамки драматизма случай с американским фигуристом Максимом Наумовым. После своего выступления он в ожидании оценок показал фотографию своих родителей, которые сыграли ключевую роль в его карьере. Он родился в семье чемпионов мира в парном катании Вадима Наумова и Евгении Шишковой, которые поддерживали сына на протяжении всего его пути, но трагически погибли в авиакатастрофе в январе 2025 года.

Отметим и сальто американского фигуриста Ильи Малинина, которое было запрещенным последние 50 лет. Все эти эмоции надолго останутся в памяти любителей спорта. К сожалению, медальные эмоции для азербайджанских любителей зимних видов спорта пока что кажутся чем-то отдаленным для нас, но все еще впереди.

Азербайджан на играх в Италии представляли фигурист Владимир Литвинцев и горнолыжница Анастасия Папатома. Что касается Литвинцева, то на эти игры он отобрался еще в марте 2025 года по итогам чемпионата мира по фигурному катанию в Бостоне, где набрал в сумме 233,31 баллов. На играх в Италии он выступил с программой "Game of Thrones".

В короткой программе наш фигурист стартовал во второй группе участников, набрав 63.63 балла, заняв последнее, 29-е место. Для попадания в решающий этап, включающий в себя произвольную программу, ему необходимо было попасть в список 24 фигуристов, но, к сожалению, сделать этого не удалось, хотя, и падений и грубых ошибок в его программе не наблюдалось.

На Играх 2022 года он набрал 84,15 балла в короткой программе. В итоге, по сравнению с предыдущей Олимпиадой Литвинцев показал результат пониже. Тогда он набрал в сумме 155,04 баллов, заняв итоговое 18-е место.

ВЛАДИМИР ЛИТВИНЦЕВ

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ФИГУРИСТ

"Спасибо, Милан! Моя вторая зимняя Олимпиада подошла к концу. Честно говоря, я надеялся на другой результат. Как говорится, "Если хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах". Несмотря на итог, я благодарен за бесценный опыт и незабываемые моменты. Огромное спасибо всем, кто поддерживал, вдохновлял и верил в меня на протяжении этого пути. Каждая неудача — это шаг к тому, чтобы стать сильнее и мудрее".

Другой представитель Азербайджана на играх - Анастасия Папатома, добилась исторического результата. 18-летняя спортсменка стартовала под 92-м номером на соревнованиях по слалому. Она добралась до финиша с показателем 1:01:81 секунды, заняв 59 место. Этот результат и стал достижением для нашего спорта.

Таким образом, второй спуск она начала 59-й из 64 участниц, показав итоговое время на финише 1:07:34 секунды. Папатома по итогам двух попыток завершила выступление на XXV Зимних Олимпийских играх на 51-м месте. Ее итоговый результат на спуске 2:09:15 секунды.

Всего в соревнованиях участвовали 95 спортсменок. В этой дисциплине существует большая конкуренция, потому, данный результат можно считать весьма успешным, оставляющим надежды на возможное хорошее выступление на следующих играх во французской Ницце. Необходимо продолжать работать над собой.


К сожалению, вновь не обошлось без провокаций. На сей раз это было связано с музыкальным сопровождением армянской пары фигуристов Карины Акоповой и Никиты Рахманина. Изначально, их композиция носила запрещенное название "Арцах". Данную ситуацию разрешило обращение Национального олимпийского комитета Азербайджана Международному олимпийскому комитету. Требование было рассмотрено. Инцидент был отмечен, как несоответствующий принципу нейтральности Олимпийских игр. В итоге название композиции было изменено при сохранении самой музыкальной основы.


Красочная церемония закрытия подвела черту под очередной спортивной историей. Как и ожидалось, лидером медального зачета стала команда Норвегии, вторыми стали американцы, далее расположились Нидерланды, Италия и Германия. Традиционный олимпийский флаг был передан Франции, которая примет зимние Игры в 2030 году. Они состоятся в Ницце.

Нам лишь остается верить, что на следующих соревнованиях Азербайджан представит намного больше спортсменов. На данный момент у нас развивается детско-юношеская школа, а инфраструктурапозволяет проводить тут крупные международные старты. Вера в себя, постоянное развитие и желание становиться лучше с каждым днем. Это и есть основы успеха, который, хочется верить, не за горами.

Эмин Ахмедов

Поделиться:
325

Актуально

Мнение

Ильхам Алиев в Ходжалы: приговор истории приведен в исполнение

Спорт

Февральская зимняя сказка. Теперь с оглядкой на Ниццу

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Эфиопии один на ...

Общество

Представлен официальный сайт WUF13 - ФОТО

Спорт

Февральская зимняя сказка. Теперь с оглядкой на Ниццу

Азербайджан завершит текущий сезон на 27-м месте в рейтинге УЕФА

Роналду стал совладельцем известного испанского футбольного клуба

Матеуш Кохальски нацелился на английскую Премьер-лигу - ФОТО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

«Нефтчи» принял решение увековечить девятый номер Банишевского

Чемпионом Азербайджана по шахматам стал Мухаммед Мурадлы - ФОТО

Болельщик «Наполи» получил ножевое ранение после того, как жена приняла его крики за оскорбления

Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Ньюкаслу» со счётом 3:2 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

На телеканале ATV прокомментировали информацию о прекращении вещания проекта Заура Набиоглу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:00

Суд отклонил ходатайство об отводе прокурора по делу Роберта Кочаряна

Сегодня, 13:55

Тегеран отвергает условия Вашингтона, но переговоры о ядерной сделке продолжаются

Сегодня, 13:40

Состоялась встреча первых леди Азербайджана и Эфиопии

Сегодня, 13:38

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Эфиопии в расширенном составе, между двумя странами подписан ряд документов

Сегодня, 13:37

Азербайджан призвал британский парламент отменить провокационные слушания

Сегодня, 13:32

Пашинян провел заседание Совета безопасности Армении

Сегодня, 13:28

Вице-спикер предложил изменить название «Милли Меджлис» на «Миллет Меджлиси»

Сегодня, 13:25

На границе с Ираном произошло вооруженное столкновение с контрабандистами - ФОТО

Сегодня, 13:18

Испания призвала к радикальным изменениям в правилах «Евровидения»

Сегодня, 13:15

Президиум НАНА ликвидируется?

Сегодня, 13:13

Ильхам Алиев в Ходжалы: приговор истории приведен в исполнение

Сегодня, 13:10

Вучич попросил Токаева помочь в подготовке сербских спецслужб

Сегодня, 12:35

Великобритания и Франция провели учения десантников в Бретани, отрабатывая переброску в Украину

Сегодня, 12:30

Немецкий пианист покоряет соцсети исполнением известных азербайджанских мелодий - ВИДЕО

Сегодня, 12:27

Состоялось итоговое мероприятие проекта «Поддержка аграрного развития в Дашкесанском и Гёйгёльском районах» - ФОТО

Сегодня, 12:15

В Казахстане проверяют возможные связи Эпштейна с чиновниками страны

Сегодня, 12:03

BakuBus в скором времени начнет пассажироперевозки в Нахчыване

Сегодня, 11:55

Представитель ООН: «WUF13 станет уникальным мероприятием по формату организации»

Сегодня, 11:38

На трассе Баку-Газах произошло ДТП с участием грузовика - ВИДЕО

Сегодня, 11:35
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50