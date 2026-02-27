Февральская зимняя сказка. Теперь с оглядкой на Ниццу

На днях подошел к концу главный спортивный зимний праздник четырехлетия. К сожалению, эти февральские соревнования не принесли медалей представителям Азербайджана.

Однако, следует понимать, что страну представлял лишь два спортсмена, и развитие зимних видов спорта в стране на данный момент находится в начальной стадии развития.

Если говорить о самих играх, прошедших в феврале в Милане о Кортине, то они подарили не только соревновательную интригу, но и много других эмоций, связанных с интересными эпизодами. Например, то, как норвежский спортсмен Атле Ли Макграт расстроился после ошибки на соревнованиях, бросил палки и просто ушёл в лес. Он находился в шаге от золотой медали на слаломе. Другой норвежец Стурла Холм Легрейд, являвшийся олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете, а также семикратным чемпионом мира, после завоевания «бронзы» в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026 в Италии признался в измене своей любимой девушке. Неожиданность эпизода ввела в ступор в плане определения эмоций, у кого-то это вызвало удивление, а у кого-то улыбку разочарования.





Пятикратный чемпион Испании по фигурному катанию, Томас-Льоренс Гуарино Сабате выступил на Олимпиаде в одежде миньона, получив разрешение от компании Universal на выступление под музыку из известного анимационного фильма. Американский хоккеист Джек Хьюз получил по лицу клюшкой во время финального матча против сборной Канады. Он получил повреждение передних зубов, но, несмотря на это, его окровавленная улыбка стала символом победы. Именно он забросил решающую шайбу в овертайме матча за «золото».

Пожалуй, выходит за рамки драматизма случай с американским фигуристом Максимом Наумовым. После своего выступления он в ожидании оценок показал фотографию своих родителей, которые сыграли ключевую роль в его карьере. Он родился в семье чемпионов мира в парном катании Вадима Наумова и Евгении Шишковой, которые поддерживали сына на протяжении всего его пути, но трагически погибли в авиакатастрофе в январе 2025 года.

Отметим и сальто американского фигуриста Ильи Малинина, которое было запрещенным последние 50 лет. Все эти эмоции надолго останутся в памяти любителей спорта. К сожалению, медальные эмоции для азербайджанских любителей зимних видов спорта пока что кажутся чем-то отдаленным для нас, но все еще впереди.

Азербайджан на играх в Италии представляли фигурист Владимир Литвинцев и горнолыжница Анастасия Папатома. Что касается Литвинцева, то на эти игры он отобрался еще в марте 2025 года по итогам чемпионата мира по фигурному катанию в Бостоне, где набрал в сумме 233,31 баллов. На играх в Италии он выступил с программой "Game of Thrones".

В короткой программе наш фигурист стартовал во второй группе участников, набрав 63.63 балла, заняв последнее, 29-е место. Для попадания в решающий этап, включающий в себя произвольную программу, ему необходимо было попасть в список 24 фигуристов, но, к сожалению, сделать этого не удалось, хотя, и падений и грубых ошибок в его программе не наблюдалось.

На Играх 2022 года он набрал 84,15 балла в короткой программе. В итоге, по сравнению с предыдущей Олимпиадой Литвинцев показал результат пониже. Тогда он набрал в сумме 155,04 баллов, заняв итоговое 18-е место.

ВЛАДИМИР ЛИТВИНЦЕВ

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ФИГУРИСТ

"Спасибо, Милан! Моя вторая зимняя Олимпиада подошла к концу. Честно говоря, я надеялся на другой результат. Как говорится, "Если хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах". Несмотря на итог, я благодарен за бесценный опыт и незабываемые моменты. Огромное спасибо всем, кто поддерживал, вдохновлял и верил в меня на протяжении этого пути. Каждая неудача — это шаг к тому, чтобы стать сильнее и мудрее".

Другой представитель Азербайджана на играх - Анастасия Папатома, добилась исторического результата. 18-летняя спортсменка стартовала под 92-м номером на соревнованиях по слалому. Она добралась до финиша с показателем 1:01:81 секунды, заняв 59 место. Этот результат и стал достижением для нашего спорта.

Таким образом, второй спуск она начала 59-й из 64 участниц, показав итоговое время на финише 1:07:34 секунды. Папатома по итогам двух попыток завершила выступление на XXV Зимних Олимпийских играх на 51-м месте. Ее итоговый результат на спуске 2:09:15 секунды.

Всего в соревнованиях участвовали 95 спортсменок. В этой дисциплине существует большая конкуренция, потому, данный результат можно считать весьма успешным, оставляющим надежды на возможное хорошее выступление на следующих играх во французской Ницце. Необходимо продолжать работать над собой.





К сожалению, вновь не обошлось без провокаций. На сей раз это было связано с музыкальным сопровождением армянской пары фигуристов Карины Акоповой и Никиты Рахманина. Изначально, их композиция носила запрещенное название "Арцах". Данную ситуацию разрешило обращение Национального олимпийского комитета Азербайджана Международному олимпийскому комитету. Требование было рассмотрено. Инцидент был отмечен, как несоответствующий принципу нейтральности Олимпийских игр. В итоге название композиции было изменено при сохранении самой музыкальной основы.





Красочная церемония закрытия подвела черту под очередной спортивной историей. Как и ожидалось, лидером медального зачета стала команда Норвегии, вторыми стали американцы, далее расположились Нидерланды, Италия и Германия. Традиционный олимпийский флаг был передан Франции, которая примет зимние Игры в 2030 году. Они состоятся в Ницце.

Нам лишь остается верить, что на следующих соревнованиях Азербайджан представит намного больше спортсменов. На данный момент у нас развивается детско-юношеская школа, а инфраструктурапозволяет проводить тут крупные международные старты. Вера в себя, постоянное развитие и желание становиться лучше с каждым днем. Это и есть основы успеха, который, хочется верить, не за горами.

Эмин Ахмедов