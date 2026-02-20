Азербайджанские парапловцы завоевали 5 медалей на турнире в Беларуси - ФОТО

Завершился второй день соревнований открытого Кубка по параплаванию, который проходит в белорусском городе Брест.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном паралимпийском комитете, Азербайджан на турнире в категории S12 представляют Раман Салей и Салим Мамедов, а в категории S10 - юные парапловцы Али Велиев и Мурад Мамедов.

Паралимпийский чемпион Раман Салей завоевал две золотые медали, показав результат 55,29 секунды на дистанции 100 метров вольным стилем и 59,17 секунды - в баттерфляе на той же дистанции.

Юный паралимпиец Али Велиев стал серебряным призером на дистанциях 100 метров баттерфляем и 200 метров комплексным плаванием, а также бронзовым медалистом на дистанции 400 метров вольным стилем.