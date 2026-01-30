Сегодня определится соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня станет известен соперник "Карабаха" в плей-офф стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Жеребьевка данного этапа турнира начнется в 15:00 по бакинскому времени.
Заняв 22-е место по итогам основной стадии, агдамский клуб оказался в корзине несеяных команд.
Отметим, что победитель пары "Карабах" - "ПСЖ"/"Ньюкасл" в 1/8 финала сыграет с "Барселоной", завершившей основную стадию на пятом месте, либо с "Челси", занявшим шестую позицию.
Источник: İdman.Biz
