ВБ рассматривает проект стоимостью 15 млн долларов по сокращению утечек газа в Азербайджане

Всемирный банк рассматривает проект по сокращению утечек газа в Азербайджане.

Проект нацелен на снижение выбросов метана за счёт выявления и устранения утечек газа в газораспределительной системе, управляемой «Азеригаз», а также на укрепление институционального потенциала в сфере управления активами.

Общий объём финансирования проекта составляет 15 млн долларов США, его утверждение запланировано на 23 апреля 2026 года.

Источник: АПА