В Азербайджане известный бизнесмен пытался подбросить наркотики матери и сыну

Известный бизнесмен задержан за попытку подбросить наркотики в автомобиль матери и сына, с которыми у него был конфликт, с целью добиться их ареста.

Как передает 1news.az, по информации, полученной Report, в ходе следствия, проводимого Следственным управлением Генеральной прокуратуры, выяснилось, что директор ООО «Azəri koperasiyası» Техран Латифов - известный в Шеки предприниматель, отличающийся крупным состоянием, - намеревался отправить в тюрьму Севиль Салимову и её сына Васифа Салимова, используя сфабрикованные улики.

С этой целью он отправил своих знакомых - Ильхама Вагаблы, Ниджата Гулиева и Гачая Мамедова - в Баку, где они приобрели у жителя поселка Шувелян Амира Мустафаева марихуану в крупном размере. Указанные лица должны были доставить наркотики в город Шеки и подбросить их в автомобиль Васифа Салимова.

Благодаря своевременному обращению пострадавшей стороны в правоохранительные органы и расследованию Генеральной прокуратуры, преступные намерения обвиняемых были доказаны. Техран Латифов и остальные участники сговора задержаны.

Им предъявлены обвинения по статьям 234.4.1, 234.4.3 (незаконный оборот наркотических средств в крупном размере) и 296.2 (заведомо ложный донос, сопряженный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления либо с созданием искусственных доказательств обвинения) Уголовного кодекса АР.

На основании представления Следственного управления Генпрокуратуры Бинагадинский районный суд избрал в отношении Техрана Латифова и других лиц меру пресечения в виде заключения под стражу.