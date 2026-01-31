В Азербайджане впервые прошел экзамен в порядке экстерната в электронной форме

В Баку для лиц, не сумевших завершить обучение в общеобразовательных школах по уровням общего среднего (IX) и полного среднего (XI) образования в предыдущие годы, были проведены экстернатные экзамены в электронной форме.

Об этом сообщили в Государственного агентстве по дошкольному и общему образованию.

На экзаменах, организованных в средних общеобразовательных школах №10, 158, 229, 263 и школе-лицее №220 столицы, экстерны продемонстрировали свои знания по 11 предметам. Лица, обучавшиеся в русском секторе, дополнительно сдавали экзамен еще по 1 предмету (азербайджанский язык).

Представители Управления образования города Баку наблюдали за процессом экзамена.

Отметим, что для участия в экстернатных экзаменах зарегистрировались в общей сложности 1 497 человек, из которых 371 обучавшийся в предыдущие годы в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению, не смогли получить общее среднее образование, и 1 126 человек - полное среднее образование.

Экстернатная форма обучения направлена на создание условий для лиц, не сумевших по различным причинам завершить обучение, сдать выпускные экзамены и получить аттестат. Лица, успешно сдавшие экстернатные экзамены, получат право участвовать в выпускных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, для получения аттестата об общем среднем и полном среднем образовании.