Из Баку в Армению отправился грузовой поезд с российским зерном - ФОТО

Грузовой поезд из 25 вагонов с российским зерном, следующим транзитом через территорию Азербайджана в Армению, отправился со станции Баладжары.

Сегодня, 1 февраля, из России через территорию Азербайджана транзитом было направлено в Армению 25 зерновых вагонов общим весом 1 746 тонн.

Далее поезд последует в Грузию, откуда направится на станцию Даларик в Армении.

Отметим, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана уже отправлено 285 зерновых вагонов общим объемом около 19 900 тонн зерна.