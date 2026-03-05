Стало известно, где и когда пройдет ярмарка «Из села в город» к празднику Новруз

В связи с праздником Новруз ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства организует ярмарку «Из села в город».

Об этом 1news.az сообщили в ведомстве.

Ярмарка будет работать в течение 12 дней - с 7 по 18 марта включительно, без выходных.

«Главная цель мероприятия - поддержка местных фермеров в реализации их продукции, а также обеспечение жителей столицы доступом к натуральным, качественным и здоровым сельским продуктам. В этом году в ярмарке примут участие 55 фермеров из 25 регионов страны, которые представят более 145 наименований сельскохозяйственных и продовольственных товаров», - отметили в министерстве.

Особое внимание уделено безопасности продукции. На территории ярмарки будет ежедневно функционировать передвижная лаборатория Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA). Покупатели смогут на месте воспользоваться услугами специалистов, чтобы проверить показатели качества любого приобретаемого товара.

Место и время проведения:

Адрес: Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро «Гянджлик»).

График работы: ежедневно с 09:00 до 19:00.

В ведомстве также добавили, что проект носит социальный характер: фермеры обеспечиваются торговыми местами, весами и другим необходимым инвентарем на безвозмездной основе.