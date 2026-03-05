 Стало известно, где и когда пройдет ярмарка «Из села в город» к празднику Новруз | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Стало известно, где и когда пройдет ярмарка «Из села в город» к празднику Новруз

Фаига Мамедова17:06 - Сегодня
Стало известно, где и когда пройдет ярмарка «Из села в город» к празднику Новруз

В связи с праздником Новруз ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства организует ярмарку «Из села в город».

Об этом 1news.az сообщили в ведомстве.

Ярмарка будет работать в течение 12 дней - с 7 по 18 марта включительно, без выходных.

«Главная цель мероприятия - поддержка местных фермеров в реализации их продукции, а также обеспечение жителей столицы доступом к натуральным, качественным и здоровым сельским продуктам. В этом году в ярмарке примут участие 55 фермеров из 25 регионов страны, которые представят более 145 наименований сельскохозяйственных и продовольственных товаров», - отметили в министерстве.

Особое внимание уделено безопасности продукции. На территории ярмарки будет ежедневно функционировать передвижная лаборатория Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA). Покупатели смогут на месте воспользоваться услугами специалистов, чтобы проверить показатели качества любого приобретаемого товара.

Место и время проведения:

Адрес: Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро «Гянджлик»).

График работы: ежедневно с 09:00 до 19:00.

В ведомстве также добавили, что проект носит социальный характер: фермеры обеспечиваются торговыми местами, весами и другим необходимым инвентарем на безвозмездной основе.

Поделиться:
254

Актуально

Xроника

Под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Совета ...

Политика

Турция выразила поддержку Азербайджану после атаки иранских БПЛА на Нахчыван

Политика

Минобороны Азербайджана: Один из иранских дронов нацелился на здание школы

Политика

Ильхам Алиев: Азербайджанский народ должен быть уверен, что любая злая сила ...

Экономика

Микаил Джаббаров представил статистику по динамике налоговых поступлений – ФОТО

Стало известно, где и когда пройдет ярмарка «Из села в город» к празднику Новруз

Министр: Инвестиционный климат Азербайджана считается надежным для инвесторов

Микаил Джаббаров: В 2025 году налоговые поступления в Азербайджане достигли рекордного уровня

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание - ФОТО

Мировые рынки обвалились из-за эскалации конфликта вокруг Ирана - СМИ

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али посетил Сангачальский терминал - ФОТО

FT: продолжительный конфликт в Иране может повысить цены на нефть до $100 за баррель

Последние новости

Турция выразила поддержку Азербайджану после атаки иранских БПЛА на Нахчыван

Сегодня, 17:57

Официальный Киев осудил иранскую атаку дронами на Азербайджан

Сегодня, 17:52

Казахстан выразил обеспокоенность атакой Ирана на Нахчыван

Сегодня, 17:50

В России зачитан приговор Шахину Шыхлинскому и братьям Сафаровым

Сегодня, 17:45

МИД Турции осудил атаку на Нахчыван с использованием БПЛА

Сегодня, 17:43

На Абшероне скончался двухдневный младенец

Сегодня, 17:38

Под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Совета безопасности - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:20

Прием заявлений в высшие и средние специальные учебные заведения продлен

Сегодня, 17:14

Микаил Джаббаров представил статистику по динамике налоговых поступлений – ФОТО

Сегодня, 17:07

Стало известно, где и когда пройдет ярмарка «Из села в город» к празднику Новруз

Сегодня, 17:06

Главу канцелярии Гарегина II освободили из-под ареста

Сегодня, 17:03

Минобороны Азербайджана: Один из иранских дронов нацелился на здание школы

Сегодня, 17:00

Ильхам Алиев: Азербайджанский народ должен быть уверен, что любая злая сила увидит против себя наш «Железный кулак»

Сегодня, 16:53

Возбуждено уголовное дело по факту атаки иранских дронов в Нахчыване - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

Грузия выразила обеспокоенность ударами иранских БПЛА по Нахчывану

Сегодня, 16:47

В Израиле дали оценку дроновой атаке Ирана против Азербайджана

Сегодня, 16:38

Министерство здравоохранения Нахчыванской АР перешло на усиленный режим работы

Сегодня, 16:37

Ильхам Алиев: Бесчестные люди, совершившие против нас этот теракт, пожалеют

Сегодня, 16:36

В аэропорту Нахчывана приостановлены внутренние и международные рейсы

Сегодня, 16:34

Президент Азербайджана: Мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом

Сегодня, 16:30
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50