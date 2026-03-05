Минобороны Азербайджана: Один из иранских дронов нацелился на здание школы

Заявление Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран о том, что Иран с уважением относится к суверенитету всех стран, особенно мусульманских и соседних, а также опровержение сегодняшних атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) против Азербайджана ни в коем случае не могут считаться приемлемыми.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве обороны.

«Согласно информации, техническими средствами было зафиксировано, что вооруженными силами Исламской Республики Иран в направлении Нахчыванского региона Азербайджана для совершения актов нападения были направлены четыре беспилотных летательных аппарата. Один из них был выведен из строя азербайджанской армией, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. БПЛА, целью которого было здание школы, к счастью, не достиг цели, рухнул и взорвался вблизи учебного заведения.

Учитывая вышеизложенное, мы ожидаем от вооруженных сил Исламской Республики Иран прекращения явного отрицания фактов, выражения извинений за произошедшее и наказания виновных соответствующими структурами Ирана», — отмечается в заявлении.

Читайте по теме:

Генштаб ВС Ирана опроверг информацию о запуске дрона по территории Азербайджана