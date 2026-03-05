Прием заявлений в высшие и средние специальные учебные заведения продлен до 12:00 6 марта.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Было отмечено, что в процессе приема заявлений должны участвовать выпускники как текущего, так и прошлых лет.

Все абитуриенты, желающие принять участие в конкурсе в вузы, а также в колледжи на базе полного (11-летнего) среднего образования, должны создать «Личный кабинет» на сайте ГЭЦ (ekabinet.dim.gov.az) (если его еще нет). Затем, используя логин и пароль кабинета, необходимо зайти на соответствующую страницу ГЭЦ, заполнить и подтвердить форму «Электронного заявления абитуриента».

С объявлением о приеме студентов в средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования можно ознакомиться здесь, а на базе общего (9-летнего) среднего образования - здесь.

Отмечается, что абитуриенты, которым необходимо подтвердить свои заявления в Комиссиях по приему документов (SQK), должны явиться в соответствующие комиссии до 12:00 6 марта.