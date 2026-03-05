 Главу канцелярии Гарегина II освободили из-под ареста | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Главу канцелярии Гарегина II освободили из-под ареста

First News Media17:03 - Сегодня
Главу канцелярии Гарегина II освободили из-под ареста

Апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи архиепископа Аршака Хачатряна. Об этом сообщил в соцсети его адвокат Арсен Бабаян.

"Архиепископ Аршак Хачатрян был немедленно освобожден решением судьи Апелляционного суда А Никогосяна", - написал Бабаян.

В начале февраля суд продлил главе канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, архиепископу Аршаку Хачатряну арест на 2 месяца.

Напомним, в конце октября на фоне противостояния между властями Армении и ААЦ, в сети появились видеозаписи, компрометирующие архиепископа Аршака Хачатряна.

При этом группа иерархов ААЦ, обвинила католикоса в том, что он всячески пытается замять "кощунственный поступок" архиепископа Аршака Хачатряна и тем самым "покровительствует кощунству". Соответствующее заявление появилось 27 ноября 2025 года. Уже 29 ноября появился еще один текст, в котором 10 иерархов (в их числе архиепископы и епископы) призвали католикоса добровольно отречься от престола. В документе "отколовшиеся" иерархи обвиняют предстоятеля ААЦ в произвольных методах управления, вмешательстве в политические процессы и ряде других действий.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
249

Актуально

Xроника

Под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Совета ...

Политика

Турция выразила поддержку Азербайджану после атаки иранских БПЛА на Нахчыван

Политика

Минобороны Азербайджана: Один из иранских дронов нацелился на здание школы

Политика

Ильхам Алиев: Азербайджанский народ должен быть уверен, что любая злая сила ...

В мире

В России зачитан приговор Шахину Шыхлинскому и братьям Сафаровым

Главу канцелярии Гарегина II освободили из-под ареста

Израиль обвинил Иран в использовании ракет с кассетными боеголовками

Пашинян о российской базе: если она «закроет обзор», мы подумаем

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Анна Акопян сообщила, что разошлась с Николом Пашиняном

Бывший владелец Akkord приговорен к 15 годам лишения свободы

Новое правило в ASCO: родственники не смогут больше работать вместе

Реза Пехлеви обратился к иранским азербайджанцам

Последние новости

Турция выразила поддержку Азербайджану после атаки иранских БПЛА на Нахчыван

Сегодня, 17:57

Официальный Киев осудил иранскую атаку дронами на Азербайджан

Сегодня, 17:52

Казахстан выразил обеспокоенность атакой Ирана на Нахчыван

Сегодня, 17:50

В России зачитан приговор Шахину Шыхлинскому и братьям Сафаровым

Сегодня, 17:45

МИД Турции осудил атаку на Нахчыван с использованием БПЛА

Сегодня, 17:43

На Абшероне скончался двухдневный младенец

Сегодня, 17:38

Под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Совета безопасности - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:20

Прием заявлений в высшие и средние специальные учебные заведения продлен

Сегодня, 17:14

Микаил Джаббаров представил статистику по динамике налоговых поступлений – ФОТО

Сегодня, 17:07

Стало известно, где и когда пройдет ярмарка «Из села в город» к празднику Новруз

Сегодня, 17:06

Главу канцелярии Гарегина II освободили из-под ареста

Сегодня, 17:03

Минобороны Азербайджана: Один из иранских дронов нацелился на здание школы

Сегодня, 17:00

Ильхам Алиев: Азербайджанский народ должен быть уверен, что любая злая сила увидит против себя наш «Железный кулак»

Сегодня, 16:53

Возбуждено уголовное дело по факту атаки иранских дронов в Нахчыване - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

Грузия выразила обеспокоенность ударами иранских БПЛА по Нахчывану

Сегодня, 16:47

В Израиле дали оценку дроновой атаке Ирана против Азербайджана

Сегодня, 16:38

Министерство здравоохранения Нахчыванской АР перешло на усиленный режим работы

Сегодня, 16:37

Ильхам Алиев: Бесчестные люди, совершившие против нас этот теракт, пожалеют

Сегодня, 16:36

В аэропорту Нахчывана приостановлены внутренние и международные рейсы

Сегодня, 16:34

Президент Азербайджана: Мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом

Сегодня, 16:30
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50