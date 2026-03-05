Главу канцелярии Гарегина II освободили из-под ареста

Апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи архиепископа Аршака Хачатряна. Об этом сообщил в соцсети его адвокат Арсен Бабаян.

"Архиепископ Аршак Хачатрян был немедленно освобожден решением судьи Апелляционного суда А Никогосяна", - написал Бабаян.

В начале февраля суд продлил главе канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, архиепископу Аршаку Хачатряну арест на 2 месяца.

Напомним, в конце октября на фоне противостояния между властями Армении и ААЦ, в сети появились видеозаписи, компрометирующие архиепископа Аршака Хачатряна.

При этом группа иерархов ААЦ, обвинила католикоса в том, что он всячески пытается замять "кощунственный поступок" архиепископа Аршака Хачатряна и тем самым "покровительствует кощунству". Соответствующее заявление появилось 27 ноября 2025 года. Уже 29 ноября появился еще один текст, в котором 10 иерархов (в их числе архиепископы и епископы) призвали католикоса добровольно отречься от престола. В документе "отколовшиеся" иерархи обвиняют предстоятеля ААЦ в произвольных методах управления, вмешательстве в политические процессы и ряде других действий.

