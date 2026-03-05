Микаил Джаббаров представил статистику по динамике налоговых поступлений – ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поделился в социальной сети Х статистическими данными о динамике налоговых поступлений с 2018 по 2025 годы и не только.
«На форуме, посвящённом теме «Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных», мы обсудили достигнутые высокие результаты в области диверсификации экономики и повышения прозрачности, цифровизации, а также совершенствования налогового администрирования», - отмечает в X министр экономики АР Микаил Джаббаров, делясь в соцсети статистическими данными по динамике налоговых поступлений и не только.
“Vergi sistemində gələcəyə baxış: yeni idarəetmə modeli və data əsaslı qərarlar” mövzusunda keçirilən Forumda #iqtisadiyyat-ın şaxələndirilməsi və şəffaflaşmanın artırılması, #rəqəmsallaşma, #vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi nəticəsində əldə olunmuş yüksək nəticələri… pic.twitter.com/l5CnqDn5zs — Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) March 5, 2026
