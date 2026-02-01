TƏBİB о состоянии пострадавших в аварии в Гахском районе

Стало известно о состоянии пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Гахском районе.

Как сообщили в Центральной районной больнице, около 12:45 1 февраля в медучреждение были госпитализированы двое мужчин, пострадавших в результате вышеупомянутого инцидента.

"У них диагностированы множественные травмы различных частей тела.

Пациенту 1994 года рождения была оказана необходимая медпомощь, и он был выписан на амбулаторное лечение.

Лечение мужчины 1961 года рождения продолжается в хирургическом отделении. Его состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в информации.

Источник: Oxu.Az