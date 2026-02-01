TƏBİB о состоянии пострадавших в аварии в Гахском районе
Стало известно о состоянии пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Гахском районе.
Как сообщили в Центральной районной больнице, около 12:45 1 февраля в медучреждение были госпитализированы двое мужчин, пострадавших в результате вышеупомянутого инцидента.
"У них диагностированы множественные травмы различных частей тела.
Пациенту 1994 года рождения была оказана необходимая медпомощь, и он был выписан на амбулаторное лечение.
Лечение мужчины 1961 года рождения продолжается в хирургическом отделении. Его состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в информации.
Источник: Oxu.Az
