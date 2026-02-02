Депутат призвал готовить общество к возможным событиям в Иране

«В связи с процессами, происходящими в Иране, безусловно, у соответствующих государственных органов и специальных служб Азербайджанской Республики имеется достаточная информация, и в этом направлении осуществляется деятельность».

Как сообщает AПA, об этом заявил депутат Фазиль Мустафа на состоявшемся сегодня заседании парламента.

Депутат отметил, что здесь есть один очень важный вопрос: «Как мы готовим общество к этим возможным процессам? Сегодня весь мир старается подготовиться к возможным событиям в Иране. Начиная с Турции и заканчивая другими региональными и глобальными акторами, все адаптируют информационную среду, СМИ и общество к возможным сценариям».

По мнению депутата, в Азербайджане также необходимо постепенно приучать общественность к возможным прогнозам, в частности, через соответствующие государственные органы открыто разъяснять, как обществу следует действовать в вопросах, связанных с возможным потоком беженцев и гуманитарными рисками: «Поскольку речь идёт о весьма серьёзных процессах, и нельзя исключать вероятность того, что происходящее в Иране создаст риски для безопасности Азербайджана».