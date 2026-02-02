Армия Ирана проведет учения на фоне напряженности с США

Иранская армия проводит учения 2-3 февраля на границе с Ираком на фоне эскалации напряженности с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на мэра города Касре-Ширин, где проходят учения.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что армада направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить новую сделку. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".