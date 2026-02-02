​​​​​​​Безопасно ли сублимированное мороженое? Официальный комментарий – ВИДЕО

В последнее время осуществляется продажа пищевых продуктов, представленных под названием «сухое мороженое» и произведённых с использованием современных технологий обработки, в том числе методом лиофилизации (freeze-drying).

Данный процесс основан на принципе предварительной заморозки продукта, после чего содержащаяся в нём вода в условиях вакуума переходит напрямую из твёрдого состояния (льда) в газообразное, минуя жидкую фазу (сублимация), сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В результате этого технологического процесса содержание влаги в продукте сводится к минимуму, при этом его физическая форма и пищевая ценность в основном сохраняются. Хотя процесс сублимации снижает микробиологические риски, он не устраняет их полностью, поэтому для обеспечения безопасности таких продуктов необходимо строго соблюдать соответствующие гигиенические требования на всех этапах - начиная с сырья и заканчивая производством.

В AQTA подчеркивают, что «сухое мороженое», производство которого в стране не носит широкого характера, не представляет опасности для здоровья человека при условии соответствия минимальным требованиям качества и безопасности, гарантированной безопасности сырья и соблюдения гигиенических норм в процессе производства и обработки.

В рамках контрольных мероприятий в сфере пищевой безопасности при импорте, производстве и обороте данной продукции обеспечивается соблюдение требований действующего законодательства. К обороту не допускаются продукты, не соответствующие нормативным требованиям, а по выявленным несоответствиям принимаются меры в соответствии с законом.

AQTA призывает потребителей при покупке подобных продуктов обращать внимание на информацию на этикетке, сведения о производителе, дату изготовления и срок годности, а также условия хранения – в случае возникновения сомнений, связанных с пищевой продукцией, рекомендуется обращаться по номеру 1003.